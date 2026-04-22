Костромской "Спартак" с меньшинстве разгромил "СКА-Хабаровск" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Костромской "Спартак" крупно выиграл у "СКА-Хабаровска" в матче 30-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в среду в Химках и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Спартака". Дубль оформил Егор Назаренко (14-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Амур Калмыков (37). "Спартак" заканчивал игру вдесятером после того, как защитник Николай Тарасов на 66-й минуте получил красную карточку.
"Спартак" (47 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. "СКА-Хабаровск" (35), чья безвыигрышная серия достигла восьми матчей, располагается на 13-й строчке.