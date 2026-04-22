Костромской "Спартак" с меньшинстве разгромил "СКА-Хабаровск" в Первой лиге
17:57 22.04.2026 (обновлено: 18:11 22.04.2026)
Костромской "Спартак" с меньшинстве разгромил "СКА-Хабаровск" в Первой лиге

Костромской "Спартак" вдесятером разгромил "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

  • Костромской "Спартак" крупно выиграл у "СКА-Хабаровск" в матче 30-го тура футбольной Первой лиги со счетом 3:0.
  • Дубль оформил Егор Назаренко, еще один мяч забил Амур Калмыков. "Спартак" заканчивал игру вдесятером после того, как Николай Тарасов получил красную карточку.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Костромской "Спартак" крупно выиграл у "СКА-Хабаровска" в матче 30-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в среду в Химках и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Спартака". Дубль оформил Егор Назаренко (14-я и 77-я минуты), еще один мяч забил Амур Калмыков (37). "Спартак" заканчивал игру вдесятером после того, как защитник Николай Тарасов на 66-й минуте получил красную карточку.
"Спартак" (47 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. "СКА-Хабаровск" (35), чья безвыигрышная серия достигла восьми матчей, располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Спартак" дома сыграет с тульским "Арсеналом" 25 апреля, а днем позднее "СКА-Хабаровск" в гостях встретится с ярославским "Шинником".
