Договоры на $350 млн заключат на форуме регионов Белоруссии и России

МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Договоры на сумму около 350 миллионов долларов планируется заключить на форуме регионов Белоруссии и РФ, который пройдет 25 и 26 июня этого года, сообщил председатель комиссии Совета Республики Национального собрания республики (верхней палаты парламента) по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.
"В целом мы планируем, что на форуме будут заключены договоры на сумму более одного миллиарда белорусских рублей", - сказал Заяц по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению Форума регионов Белоруссии и России. Его слова приводит агентство Белта.
Парламентарий напомнил, что тема форума звучит как "Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России".
"В первый день форума запланирована работа десяти секций. Одна пройдет в Минске, девять других - на территории Минской области", - рассказал Заяц.
Он подчеркнул, что будет рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией. Также в первый день запланирована культурная программа.
Во второй день, по его словам, пройдут встречи спикеров Совета Республики и Совета Федерации с главами регионов двух стран. Затем состоится пленарное заседание. Планируется, что в нем примут участие более тысячи человек в равных долях от белорусской и российской сторон.
Форумы регионов Белоруссии и России проводятся под патронажем руководителей верхних палат парламентов двух стран. Следующий форум регионов пройдет 25-26 июня этого года в Минске и Минской области.
