Фетисов призвал решить вопрос с WADA на сто процентов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой не выявит ничего, что могло бы помешать отмене всех санкций в отношении РУСАДА.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес Логиновой. В настоящее время РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени.
"Серьезный вопрос. Чтобы получить для РУСАДА полный статус, который нам сегодня необходим, вопрос с WADA надо решать, это сто процентов. Они проверяют постоянно, и не только нашу организацию. Надеюсь, там ничего такого не будет, что бы помешало отмене всех санкций со стороны WADA", - сказал Фетисов РИА Новости.
Во вторник Логинова в комментарии для РИА Новости назвала фейковым "продвигаемый в некоторых наших СМИ материал, подготовленный изданием-иноагентом". "Фейками сегодняшний мир наполнен в разных ипостасях, - подчеркнул Фетисов. - Если есть что предъявить, то должны быть доказательства. Я думаю, что, находясь под таким серьезным контролем и наблюдением, какими-то такими делами заниматься было бы совсем неправильно. Думаю, что ничего там не должно быть".
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. В феврале она заявила РИА Новости о готовности обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times. Функционер отметила, что во время Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA. Глава РУСАДА добавила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения соревнований в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.