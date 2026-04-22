Рейтинг@Mail.ru
Фетисов призвал решить вопрос с WADA на сто процентов - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 22.04.2026 (обновлено: 12:33 22.04.2026)
Фетисов призвал решить вопрос с WADA на сто процентов

Фетисов надеется, что расследование WADA не помешает отмене санкций

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов выразил надежду, что расследование WADA в отношении Вероники Логиновой не выявит ничего, что могло бы помешать отмене санкций в отношении РУСАДА.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой не выявит ничего, что могло бы помешать отмене всех санкций в отношении РУСАДА.
Ранее газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Позднее пресс-служба WADA сообщила, что независимый департамент разведки и расследований организации с декабря 2025 года изучает обвинения в адрес Логиновой. В настоящее время РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени.
«
"Серьезный вопрос. Чтобы получить для РУСАДА полный статус, который нам сегодня необходим, вопрос с WADA надо решать, это сто процентов. Они проверяют постоянно, и не только нашу организацию. Надеюсь, там ничего такого не будет, что бы помешало отмене всех санкций со стороны WADA", - сказал Фетисов РИА Новости.
Во вторник Логинова в комментарии для РИА Новости назвала фейковым "продвигаемый в некоторых наших СМИ материал, подготовленный изданием-иноагентом". "Фейками сегодняшний мир наполнен в разных ипостасях, - подчеркнул Фетисов. - Если есть что предъявить, то должны быть доказательства. Я думаю, что, находясь под таким серьезным контролем и наблюдением, какими-то такими делами заниматься было бы совсем неправильно. Думаю, что ничего там не должно быть".
Логинова занимает должность генерального директора РУСАДА с декабря 2021 года. В феврале она заявила РИА Новости о готовности обратиться в суд с иском о клевете со стороны издания New York Times. Функционер отметила, что во время Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA. Глава РУСАДА добавила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения соревнований в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.
Вероника Логинова (РУСАДА)Вячеслав ФетисовРУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала