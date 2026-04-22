18:51 22.04.2026
Эрдоган не получил приглашение на саммит ЕС на Кипре, пишут СМИ

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не получил приглашение на саммит лидеров Евросоюза на Кипре.
  • Очередной саммит лидеров ЕС пройдет на Кипре с 23 по 24 апреля.
  • Неприглашение Эрдогана на саммит объясняется тесными связями Анкары с Тегераном и «неопределенными геополитическими событиями».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не получил приглашение на саммит лидеров Евросоюза на Кипре, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителей ЕС.
Очередной саммит лидеров ЕС пройдет на Кипре с 23 по 24 апреля.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не был приглашен на саммит ЕС на Кипре на этой неделе", - говорится в сообщении.
Хорошо информированный источник сообщил изданию, что очевидное изменение отношения Брюсселя к Турции во многом объясняется тесными связями Анкары с Тегераном.
Министр по делам ЕС Кипра Марилена Рауна объяснила неприглашение Эрдогана "неопределенными геополитическими событиями".
Издание также отмечает, что в пятницу на саммите будут лидеры Ливана, Иордании, Египта и Сирии, а также генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива.
