Эрдоган не получил приглашение на саммит ЕС на Кипре, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не получил приглашение на саммит лидеров Евросоюза на Кипре, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителей ЕС.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не был приглашен на саммит ЕС на Кипре на этой неделе", - говорится в сообщении.
Министр по делам ЕС Кипра Марилена Рауна объяснила неприглашение Эрдогана "неопределенными геополитическими событиями".