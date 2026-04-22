Глава Росфинмониторинга призвал бороться с организаторами дропперских схем - РИА Новости, 22.04.2026
10:58 22.04.2026 (обновлено: 11:08 22.04.2026)
Глава Росфинмониторинга призвал бороться с организаторами дропперских схем

В Росфинмониторинге: необходимо бороться с организаторами дропперских схем

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что уголовная ответственность для дропперов не решает проблему, нужно бороться с организаторами схем.
  • Дропперы — это подставные лица, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на пленарной сессии совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог".
"Во многих странах ввели уголовную ответственность (для дропперов - ред.). Но это, наверное, не решение. Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников", - сказал Чиханчин.
Дропперы — это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для дропперов действует в России с июля 2025 года.
"Самое печальное, что в сеть дропов попадает очень много молодежи, дети. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточку, привязывают карточку родителей, и по существу становятся дропперами. Это очень печально", - заявил глава Росфинмониторинга.
Кроме того, люди, попавшие в такую схему хотя бы один раз, по его словам, нередко потом вовлекаются в более серьезные преступления.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияЮрий Чиханчин
 
 
