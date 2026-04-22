Глава Росфинмониторинга призвал бороться с организаторами дропперских схем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на пленарной сессии совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог".

Кроме того, люди, попавшие в такую схему хотя бы один раз, по его словам, нередко потом вовлекаются в более серьезные преступления.