Дивеев раскритиковал судейство матча с "Локомотивом"
23:02 22.04.2026 (обновлено: 23:43 22.04.2026)
Дивеев раскритиковал судейство матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что у него нет желания общаться с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем по поводу судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил пенальти в исполнении нападающего "Локомотива" Николая Комличенко. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку Дивеева в штрафной.
"Может, я как-то насолил судьям. Но я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже. Он не изменил траекторию. Это было видно на повторе, у меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал: "Увидишь на повторе, ты задел его". Сейчас я уже не понимаю этих трактовок. Что делать с судейством? Пусть разбираются сами. Говорить с Мажичем я бы не хотел, спасибо. Я футболист, а не судья. Я бы признался, сказал бы команде и вам, журналистам, что было касание рукой. Но не было его, я не почувствовал. Возможно, это какое-то предвзятое отношение. Видимо, ко мне. Я не толкаю - он ставит фол. В матче с "Локомотивом" было много судейских моментов, которые я не понял", - сказал Дивеев журналистам.
ФутболСпортИгорь ДивеевДенис АдамовНиколай КомличенкоЛокомотив (Москва)ЗенитРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
