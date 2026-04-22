Дегтярев поделился ожиданиями от встречи с клубами, РПЛ и РФС

14:19 22.04.2026 (обновлено: 14:21 22.04.2026)
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Встреча с представителями Российской премьер-лиги (РПЛ), клубов лиги и Российского футбольного союза (РФС) пройдет в дружеском ключе, заявил РИА Новости министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Согласно подготовленному министерством спорта России проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них. Минспорт пригласил руководителей РФС, РПЛ и клубов лиги на встречу, посвященную развитию футбола, она должна пройти 24 апреля.
Кирилл Щетинин - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Футболист "Ростова" пообещал всем, что команда не вылетит из РПЛ
Вчера, 10:33
"Встреча с руководством клубов будет рутинной, - отметил Дегтярев. - Вся моя работа состоит из встреч, с утра до вечера. Однозначно она пройдет в дружеском ключе, потому что у нас одна цель с клубами, лигой и РФС - развитие футбола, игры миллионов. Мы свою точку зрения на этот счет уже год излагаем на разных площадках. Примерную позицию клубов тоже знаем, потому что все уже высказались. Приказ о снижении числа легионеров сейчас проходит бюрократические процедуры и будет подписан в ближайшее время. Это я могу гарантировать, потому что это нормативный документ Минспорта, а от встречи жду больше обсуждения детско-юношеского футбола".
"Хочу послушать клубы, как они видят будущее этого вида спорта, сколько они вкладывают в молодых спортсменов, сколько будут вкладывать в следующем сезоне, как будут выращивать и воспитывать молодых игроков, чтобы заместить пока только одного легионера. Очень всех уважаю, все участники встречи - люди авторитетные. Разговор будет дружеским", - подытожил министр спорта РФ.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Легионер "Спартака" Барко пообещал сделать тату в честь победы в РПЛ
Вчера, 14:03
 
