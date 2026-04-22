Последствия непогоды в Дагестане ликвидируют до начала турсезона

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Последствия аномальных осадков в Дагестане будут ликвидированы до начала туристического сезона, сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"Последствия стихии в Дагестане ликвидируют до начала туристического сезона. Об этом сообщил… Абдулмуслимов, открывая работу ежемесячного заседания кабмина региона… Особое внимание сегодня, как сообщил глава кабмина, уделено вопросам ликвидации последствий аномальных осадков в Дагестане и санитарного состояния туристических локаций", – говорится в сообщении.

Абдулмуслимов поручил ответственным лицам организовать регулярный своевременный сбор и вывоз мусора на туристических локациях, особенно возле мест общественного питания туристов, а также обратить особое внимание на состояние дорог, в том числе в горах.

"Турсезон в этом году должен пройти успешно. Ключевым вопросом остается качество инфраструктуры. Нам необходимо не просто наращивать объемы, но и обеспечивать соответствие объектов туристического показа современным стандартам, повышать их транспортную доступность", – цитирует пресс-служба Абдулмуслимова.

Говоря о туристической отрасли, премьер-министр региона отметил устойчивую динамику ее развития. Так, в 2025 году турпоток в республике приблизился к отметке в 2 миллиона человек, а объем услуг, предоставляемых туриндустрией, превысил 23,5 миллиарда рублей.