14:16 22.04.2026
Последствия непогоды в Дагестане ликвидируют до начала турсезона

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Последствия аномальных осадков в Дагестане будут ликвидированы до начала туристического сезона, сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
"Последствия стихии в Дагестане ликвидируют до начала туристического сезона. Об этом сообщил… Абдулмуслимов, открывая работу ежемесячного заседания кабмина региона… Особое внимание сегодня, как сообщил глава кабмина, уделено вопросам ликвидации последствий аномальных осадков в Дагестане и санитарного состояния туристических локаций", – говорится в сообщении.
Абдулмуслимов поручил ответственным лицам организовать регулярный своевременный сбор и вывоз мусора на туристических локациях, особенно возле мест общественного питания туристов, а также обратить особое внимание на состояние дорог, в том числе в горах.
"Турсезон в этом году должен пройти успешно. Ключевым вопросом остается качество инфраструктуры. Нам необходимо не просто наращивать объемы, но и обеспечивать соответствие объектов туристического показа современным стандартам, повышать их транспортную доступность", – цитирует пресс-служба Абдулмуслимова.
Говоря о туристической отрасли, премьер-министр региона отметил устойчивую динамику ее развития. Так, в 2025 году турпоток в республике приблизился к отметке в 2 миллиона человек, а объем услуг, предоставляемых туриндустрией, превысил 23,5 миллиарда рублей.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов были эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого.
Республика Дагестан, Россия, Алексей Кострубицкий, МЧС России, Наводнение в Дагестане
 
 
