Более миллиона человек участвовали в Национальной технологической олимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ Более миллиона школьников и студентов из России и 77 зарубежных стран стали участниками Национальной технологической олимпиады за 11 лет её проведения.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более миллиона школьников и студентов из России и 77 зарубежных стран стали участниками Национальной технологической олимпиады (НТО) за 11 лет ее проведения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Национальная технологическая олимпиада уже 11 лет поддерживает способных школьников и студентов, помогает им найти свой путь в сфере исследований и разработок. Всего за это время участниками соревнований стали более 1,1 миллиона человек из всех регионов России и 77 зарубежных стран", - сказал Чернышенко , слова которого приводят в его аппарате.

Молдавия, Киргизия, Грузия и Туркмения. Отмечается, что победителями и призерами 11-го сезона Национальной технологической олимпиады стали 463 школьника 8-11 классов и 80 студентов из 59 регионов России, а также Казахстана . Всего участниками соревнований в 2025/2026 учебном году стали 226 тысяч человек из всех регионов России, а также зарубежных стран, среди которых Белоруссия , Казахстан, Узбекистан

Итоговые соревнования состоялись на площадках 24 ведущих вузов, а также технологических компаний в 11 городах России. Школьники соревновались в 34 профилях, студенты – в семи направлениях.