Рейтинг@Mail.ru
Более миллиона человек участвовали в Национальной технологической олимпиаде - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 22.04.2026
Более миллиона человек участвовали в Национальной технологической олимпиаде

Чернышенко: 1 млн человек участвовали в Национальной технологической олимпиаде

© Фото : РосмолодёжьЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Росмолодёжь
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более миллиона школьников и студентов из России и 77 зарубежных стран стали участниками Национальной технологической олимпиады за 11 лет её проведения.
  • Победителями и призёрами 11-го сезона Национальной технологической олимпиады стали 463 школьника 8–11 классов и 80 студентов из 59 регионов России, а также Казахстана.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более миллиона школьников и студентов из России и 77 зарубежных стран стали участниками Национальной технологической олимпиады (НТО) за 11 лет ее проведения, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Национальная технологическая олимпиада уже 11 лет поддерживает способных школьников и студентов, помогает им найти свой путь в сфере исследований и разработок. Всего за это время участниками соревнований стали более 1,1 миллиона человек из всех регионов России и 77 зарубежных стран", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Отмечается, что победителями и призерами 11-го сезона Национальной технологической олимпиады стали 463 школьника 8-11 классов и 80 студентов из 59 регионов России, а также Казахстана. Всего участниками соревнований в 2025/2026 учебном году стали 226 тысяч человек из всех регионов России, а также зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Киргизия, Грузия и Туркмения.
Итоговые соревнования состоялись на площадках 24 ведущих вузов, а также технологических компаний в 11 городах России. Школьники соревновались в 34 профилях, студенты – в семи направлениях.
НТО проводится при координации министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Победители олимпиады получают 100 баллов ЕГЭ и другие льготы при поступлении в вузы.
РоссияКазахстанБелоруссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала