Игрок "Динамо" подарит футболку фотографу, в которого попал мячом
22:53 22.04.2026 (обновлено: 23:42 22.04.2026)
Игрок "Динамо" подарит футболку фотографу, в которого попал мячом

Чавес подарит футболку фотографу, в которого попал мячом в матче с "Рубином"

Игроки ФК "Динамо" Ярослав Гладышев (слева) и Луис Чавес. Архивное фото
  • Полузащитник «Динамо» Луис Чавес попал мячом в фотографа во время матча чемпионата России с «Рубином».
  • Чавес извинился перед фотографом и пообещал подарить ему свою футболку.
  • Футболист сообщил, что фотограф сможет получить футболку только в следующем матче.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Динамо" Луис Чавес извинился перед фотографом, в которого случайно попал мячом во время матча чемпионата России с казанским "Рубином", и пообещал подарить ему свою футболку, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.
В среду "Динамо" дома уступило "Рубину" со счетом 0:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Чавес вышел на замену во втором тайме и во время игры попал мячом в фотографа, стоявшего за воротами. После удара ему потребовалась помощь медицинских работников.
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Динамо" по делу уступило "Рубину" в матче РПЛ, заявил Пивоваров
Вчера, 22:18
"Привет, Антон. Я узнал, что в тебя попал мяч после моего удара. В качестве извинений, хочу передать тебе мою футболку. Обнимаю!" - сказал Чавес в видео, опубликованном в Telegram-канале "Динамо".
Как отметила пресс-служба "бело-голубых", фотограф сможет получить подаренную футболку только в следующем матче, поскольку сразу после посещения медпункта он покинул стадион.
Вендел в матче против Локомотива - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Футболисты "Локомотива" и "Зенита" устроили массовую драку
Вчера, 22:04
 
ФутболСпортРоссияМексикаЛуис ЧавесДинамо МоскваРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
