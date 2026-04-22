Игрок "Динамо" подарит футболку фотографу, в которого попал мячом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Динамо" Луис Чавес извинился перед фотографом, в которого случайно попал мячом во время матча чемпионата России с казанским "Рубином", и пообещал подарить ему свою футболку, сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

"Привет, Антон. Я узнал, что в тебя попал мяч после моего удара. В качестве извинений, хочу передать тебе мою футболку. Обнимаю!" - сказал Чавес в видео, опубликованном в Telegram-канале "Динамо".