Восстановившийся Чавес рассказал о своих шансах попасть на ЧМ
22:48 22.04.2026 (обновлено: 00:27 23.04.2026)
Восстановившийся Чавес рассказал о своих шансах попасть на ЧМ

Чавес считает, что игра за "Динамо" принесет ему путевку в сборную на ЧМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Игроки ФК "Динамо" Ярослав Гладышев (слева) и Луис Чавес
  • Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес заявил, что хочет хорошо помогать команде, чтобы тренеры сборной Мексики заметили его и он смог принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Луис Чавес вышел на замену в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" после травмы и операции на правом колене.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес заявил журналистам, что если будет хорошо помогать команде, то тренеры сборной Мексики заметят его, и он сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.
В конце июня 2025 года Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), после чего успешно перенес операцию. В среду Чавес вышел на замену в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (0:1).
"Я ждал с нетерпением момент возвращения. Физически готов не на 100%, но скоро буду готов на все сто. Чтобы сыграть на чемпионате мира, я должен играть за "Динамо". Надо помогать команде, и тогда тренеры сборной меня заметят", - сказал Чавес.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
