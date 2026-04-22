Восстановившийся Чавес рассказал о своих шансах попасть на ЧМ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес заявил журналистам, что если будет хорошо помогать команде, то тренеры сборной Мексики заметят его, и он сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.