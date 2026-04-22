Восстановившийся Чавес рассказал о своих шансах попасть на ЧМ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес заявил журналистам, что если будет хорошо помогать команде, то тренеры сборной Мексики заметят его, и он сможет принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.
В конце июня 2025 года Чавес получил разрыв крестообразной связки правого колена на тренировке сборной Мексики на Золотом кубке Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), после чего успешно перенес операцию. В среду Чавес вышел на замену в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (0:1).
"Я ждал с нетерпением момент возвращения. Физически готов не на 100%, но скоро буду готов на все сто. Чтобы сыграть на чемпионате мира, я должен играть за "Динамо". Надо помогать команде, и тогда тренеры сборной меня заметят", - сказал Чавес.