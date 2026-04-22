Бородачев завоевал золото чемпионата России по фехтованию

Краткий пересказ от РИА ИИ Кирилл Бородачев, серебряный призер Олимпиады в Токио в командном первенстве, выиграл золотую медаль на чемпионате России по фехтованию.

В финале Бородачев одолел Владислава Журавлева со счетом 15:9.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Токио в командном первенстве рапирист Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на чемпионате России по фехтованию, который проходит в Казани.

В финале Бородачев одолел Владислава Журавлева со счетом 15:9. Бронзовыми призерами стали Матвей Гребенников и Даниил Керик.