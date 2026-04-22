Россиянин Тюлюбаев стал серебряным призером ЧЕ по греко-римской борьбе
21:26 22.04.2026
Россиянин Тюлюбаев стал серебряным призером ЧЕ по греко-римской борьбе

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Адлет Тюлюбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 82 кг Тюлюбаев уступил представителю Азербайджана Гурбану Гурбанову. Бронзовые награды взяли грузин Гела Болквадзе и венгр Золтан Леваи.
Тюлюбаеву 30 лет. В 2024 году он становился бронзовым призером чемпионата Европы.
Турнир в Тиране продлится до 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
