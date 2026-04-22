"Бавария" вышла в финал Кубка Германии

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над леверкузенским "Байером" в матче полуфинала Кубка Германии по футболу.
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 2:0 в пользу "Баварии". Мячи забили Гарри Кейн (22-я минута) и Луис Диас (90+3).
В финале 23 мая "Бавария" встретится с победителем матча между действующим обладателем Кубка Германии "Штутгартом" и "Фрайбургом".