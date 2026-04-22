Баскетболист "Сан-Антонио" досрочно завершил матч после удара лицом о пол

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма досрочно завершил встречу плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Портленд Трэйл Блэйзерс" из-за подозрения на сотрясение мозга, сообщается на сайте турнира.
Второй матч серии первого раунда прошел в Сан-Антонио и завершился победой гостей со счетом 106:103. Во второй четверти Вембаньяма упал, ударившись лицом о паркет после фола Джру Холидея. Француз пролежал около 30 секунд, приходя в себя после удара, после чего присел, держась за голову.
Тренер "Сан-Антонио" Митч Джонсон взял тайм-аут, во время которого Вембаньяма ушел в подтрибунное помещение. За 12 минут на паркете центровой набрал пять очков и сделал пять подборов.
Перед игрой Вембаньяма получил награду лучшему оборонительному игроку текущего сезона НБА. Он стал первым единогласным победителем голосования с момента учреждения этой награды в сезоне-1982/83. В минувшем регулярном чемпионате 22-летний француз провел 64 матча, в среднем набирал 25 очков за игру, совершал 11,5 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи. Также он стал самым молодым лучшим оборонительным игроком НБА в истории и первым баскетболистом с сезона-1991/92, который получил этот приз в течение трех первых сезонов в лиге.