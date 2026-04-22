Баскетболист "Сан-Антонио" досрочно завершил матч после удара лицом о пол

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма досрочно завершил встречу плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Портленд Трэйл Блэйзерс" из-за подозрения на сотрясение мозга, сообщается на сайте турнира.

Тренер "Сан-Антонио" Митч Джонсон взял тайм-аут, во время которого Вембаньяма ушел в подтрибунное помещение. За 12 минут на паркете центровой набрал пять очков и сделал пять подборов.