Рейтинг@Mail.ru
Агент объяснил, почему Данило не перейдет в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:44 22.04.2026 (обновлено: 21:02 22.04.2026)
Агент объяснил, почему Данило не перейдет в "Зенит"

Барбоза: Данило не перейдет в "Зенит", так как ориентирован на Европу

© Фото : Фото с официального сайта ФК "Зенит"Логотип ФК "Зенит"
Логотип ФК Зенит - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : Фото с официального сайта ФК "Зенит"
Логотип ФК "Зенит". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник бразильского "Ботафого" Данило не перейдет в петербургский "Зенит", так как нацелен на продолжение карьеры в Европе.
Ранее ESPN сообщил, что "Зенит" направил предложение о трансфере игрока. По данным источника, российский клуб готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.
«
"Это хороший, востребованный игрок. Насколько известно, он хочет играть в Европе, это его приоритетная цель. Я думаю, что он вполне может перейти в хороший европейский клуб. Поэтому, учитывая его позицию, "Зениту" уже стоит понимать, что вряд ли он окажется в клубе", - сказал Барбоза РИА Новости.
Данило 24 года. Со старта сезона в январе он провел 19 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей. Также на его счету две игры и один гол в составе сборной Бразилии.
ФутболДанило (1999)ЗенитСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала