Агент объяснил, почему Данило не перейдет в "Зенит"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник бразильского "Ботафого" Данило не перейдет в петербургский "Зенит", так как нацелен на продолжение карьеры в Европе.
Ранее ESPN сообщил, что "Зенит" направил предложение о трансфере игрока. По данным источника, российский клуб готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.
«
"Это хороший, востребованный игрок. Насколько известно, он хочет играть в Европе, это его приоритетная цель. Я думаю, что он вполне может перейти в хороший европейский клуб. Поэтому, учитывая его позицию, "Зениту" уже стоит понимать, что вряд ли он окажется в клубе", - сказал Барбоза РИА Новости.