"Юта" обыграла "Вегас" и сравняла счет в серии, несмотря на гол Барбашева

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Вегас Голден Найтс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Маккензи Уигар (17-я минута), Дилан Гюнтер (35) и Логан Кули (55). В составе проигравших шайбами отметились Марк Стоун (12) и Иван Барбашев (36).
22 апреля 2026 • начало в 04:30
Матч не начался
Для Барбашева этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, россиянин был признан второй звездой матча.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча пройдут 24 и 26 апреля.