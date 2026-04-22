07:48 22.04.2026
"Юта" обыграла "Вегас" и сравняла счет в серии, несмотря на гол Барбашева

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Вегас Голден Найтс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Маккензи Уигар (17-я минута), Дилан Гюнтер (35) и Логан Кули (55). В составе проигравших шайбами отметились Марк Стоун (12) и Иван Барбашев (36).
Для Барбашева этот гол стал вторым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, россиянин был признан второй звездой матча.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча пройдут 24 и 26 апреля.
