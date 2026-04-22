"СберАвто" выяснил, какие авто россияне чаще всего покупают через интернет

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне чаще всего покупают через интернет автомобили российских, японских, корейских и китайских брендов, следует из исследования, проведенного классифайдом "СберАвто", которое есть в распоряжении интернет-издания "Газета.ru".
"Среди автомобилей с пробегом самыми востребованными марками за первые три месяца 2026 года стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Honda, Ford, BMW и Mazda", - говорится в исследовании.
"Наибольшую долю по востребованности в общем топе по итогам первого квартала заняли автомобили японских брендов (30%). Далее следуют немецкие марки (18%), корейские (16%), российские (11%) и американские (8%)", - добавляется там.
В категории новых авто больше половины онлайн-продаж - у российских брендов, китайцы заняли 36%. В топ-5 марок вошли Lada, Tenet, Geely, Haval и Jetour.
Уточняется, что помимо Москвы, где традиционно фиксируется больше всего продаж новых авто, в число регионов с наибольшим количеством онлайн-сделок через "СберАвто" вошли Самарская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская область и Санкт-Петербург.