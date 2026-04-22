Российский тяжелоатлет Серобян с рекордом завоевал золото на ЧЕ в Батуми - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
19:59 22.04.2026 (обновлено: 20:02 22.04.2026)
Российский тяжелоатлет Серобян с рекордом завоевал золото на ЧЕ в Батуми

Российский тяжелоатлет Серобян с рекордом Европы завоевал золото на ЧЕ в Батуми

Тальк - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
  • Российский тяжелоатлет Геворг Серобян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Батуми.
  • Серобян установил рекорд Европы в рывке, подняв вес в 161 кг.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Геворг Серобян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.
В весовой категории до 79 кг 23-летний Серобян взял вес в 161 кг в рывке и 180 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 341 кг. Вторым стал представитель Албании Брикен Калья (340 кг: 153+187), третьим - Мартин Погосян (338 кг: 152+186) из Армении.
Серобян установил рекорд Европы в рывке, превзойдя результат представителя Румынии Тибериу Доносе (155 кг).
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.
