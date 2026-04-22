Российский тяжелоатлет Серобян с рекордом завоевал золото на ЧЕ в Батуми

- Российский тяжелоатлет Геворг Серобян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Батуми.
- Серобян установил рекорд Европы в рывке, подняв вес в 161 кг.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский тяжелоатлет Геворг Серобян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Батуми.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.