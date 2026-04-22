Артига горд, что "Рубин" одержал тысячную победу в чемпионатах страны
22:32 22.04.2026
Артига горд, что "Рубин" одержал тысячную победу в чемпионатах страны

Артига горд, что "Рубин" в матче с "Динамо" одержал 1000-ю победу в чемпионатах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский футбольный клуб "Рубин" одержал тысячную победу в чемпионатах страны, обыграв московское "Динамо" со счетом 1:0.
  • Главный тренер "Рубина" Франк Артига выразил гордость за достижение и отметил качество игры "Динамо".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Франк Артига заявил, что гордится тысячной победой команды в чемпионатах страны, одержанной в матче с московским "Динамо".
В среду "Рубин" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа стала 1000-й для казанской команды в чемпионатах страны.
"Очень горд, что сегодня "Рубин" одержал тысячную победу в чемпионатах страны. Буду помнить этот момент всегда. К тому же мы здесь не побеждали пять лет, а "Динамо" - качественная команда с невероятным подбором исполнителей, особенно в атаке. Мы вышли на поле без чувства неполноценности, наоборот, смело и без страха. Здорово, что тысячная победа была одержана в таком стиле после недавнего дня рождения клуба", - заявил Артига на пресс-конференции.
"Сложно полностью предсказать игру "Динамо" в атаке, у них высочайшего уровня исполнители. В атаке они, возможно, сильнейшие в РПЛ. Всегда есть опасность, что они решат индивидуально любой момент. Важно было сыграть максимально цепко, чтобы им было некомфортно действовать", - добавил тренер.
"Рубин", набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
ФутболСпортРоссияФранк АртигаРубинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
