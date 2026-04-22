Суд продлил арест основателю Readovka по делу о хищении у Минобороны

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 июля", - решил суд.
Следователь, настаивая на продлении ареста, сообщил суду, что по делу необходимо провести допросы большого количества свидетелей и экспертизы, в том числе почерковедческую и бухгалтерскую.
Защита напомнила суду, что необходимости содержать Костылева в СИЗО нет, состояние его здоровья ухудшается, скрываться фигурант не намерен.
Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.
Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.