Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы. 22 апреля 2026

Суд продлил арест основателю Readovka по делу о хищении у Минобороны

Следователь сообщил о необходимости провести допросы свидетелей и экспертизы.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемому Костылеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 июля", - решил суд.

Следователь, настаивая на продлении ареста, сообщил суду, что по делу необходимо провести допросы большого количества свидетелей и экспертизы, в том числе почерковедческую и бухгалтерскую.

Защита напомнила суду, что необходимости содержать Костылева в СИЗО нет, состояние его здоровья ухудшается, скрываться фигурант не намерен.

Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.

Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.