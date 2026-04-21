Житель Камчатки получил 17 лет колонии за насилие над двумя подростками

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд на Камчатке приговорил 34-летнего ранее судимого жителя региона к 17 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Обвиняемый частично признал вину, утверждая, что не знал точного возраста потерпевших.

Суд также взыскал с него компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил 34-летнего ранее судимого жителя региона к 17 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края.

"Краевой суд назначил 17 лет колонии строгого режима жителю региона за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — проинформировал суд в Telegram

По данным следствия и суда, мужчина знакомился в интернете с девушками, вёл с ними переписку интимного характера, обменивался фотографиями сексуального содержания и предлагал за деньги причинять ему физическую боль. Он нашёл двух несовершеннолетних. С одной из них, которой не исполнилось 14 лет, фигурант совершил действия сексуального характера с использованием её беспомощного состояния. Со второй, которой не было 16, - развратные действия без применения насилия. Действия злоумышленника были квалифицированы по п. "а" ч. 5 ст. 132 и ч. 1 ст. 135 УК РФ

В суде обвиняемый вину признал частично. Он утверждал, что не применял насилие и не знал точного возраста потерпевших — думал, что обеим уже по 16 лет. По его словам, девушки его оговаривают, чтобы оправдаться перед родителями.