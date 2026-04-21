09:46 21.04.2026 (обновлено: 09:47 21.04.2026)
Житель Камчатки получил 17 лет колонии за насилие над двумя подростками

Задержанный. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Камчатке приговорил 34-летнего ранее судимого жителя региона к 17 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.
  • Обвиняемый частично признал вину, утверждая, что не знал точного возраста потерпевших.
  • Суд также взыскал с него компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил 34-летнего ранее судимого жителя региона к 17 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края.
"Краевой суд назначил 17 лет колонии строгого режима жителю региона за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — проинформировал суд в Telegram.
По данным следствия и суда, мужчина знакомился в интернете с девушками, вёл с ними переписку интимного характера, обменивался фотографиями сексуального содержания и предлагал за деньги причинять ему физическую боль. Он нашёл двух несовершеннолетних. С одной из них, которой не исполнилось 14 лет, фигурант совершил действия сексуального характера с использованием её беспомощного состояния. Со второй, которой не было 16, - развратные действия без применения насилия. Действия злоумышленника были квалифицированы по п. "а" ч. 5 ст. 132 и ч. 1 ст. 135 УК РФ.
В суде обвиняемый вину признал частично. Он утверждал, что не применял насилие и не знал точного возраста потерпевших — думал, что обеим уже по 16 лет. По его словам, девушки его оговаривают, чтобы оправдаться перед родителями.
Суд также запретил осуждённому в течение 12 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с работой и воспитанием несовершеннолетних. Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски прокурора в интересах девочек: с мужчины взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей. Мобильный телефон, с помощью которого он совершал преступления, конфискован и обращён в доход государства.
