WADA подозревает главу РУСАДА в мошенничестве с допинг-пробами

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Независимый департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжает рассматривать материалы о якобы причастности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к антидопинговым нарушениям во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает в соцсети Х журналист Данкан Маккей со ссылкой на заявление пресс-службы WADA.

В WADA заявили, что независимый отдел с декабря 2025 года изучает материалы. "Поскольку департамент разведки и расследований действует независимо, руководство WADA не располагает подробной информацией, касающейся этого расследования, которое на данный момент продолжается. Однако оно будет проинформировано, как только будут получены конкретные результаты или когда потребуется предпринять дальнейшие действия", - говорится в ответе WADA.