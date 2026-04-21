08:51 21.04.2026 (обновлено: 13:04 21.04.2026)
WADA подозревает главу РУСАДА в мошенничестве с допинг-пробами

Отдел расследований WADA изучает материалы обвинения в отношении главы РУСАДА

© Фото : Пресс-служба РУСАДА
Вероника Логинова
Вероника Логинова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • WADA продолжает изучать материалы обвинения в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой.
  • По данным The New York Times, WADA получило неофициальные сведения о возможной причастности Логиновой к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи.
  • Вероника Логинова заявила о готовности обратиться в суд с иском о клевете.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Независимый департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжает рассматривать материалы о якобы причастности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой к антидопинговым нарушениям во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает в соцсети Х журналист Данкан Маккей со ссылкой на заявление пресс-службы WADA.
Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о том, что Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи.
В WADA заявили, что независимый отдел с декабря 2025 года изучает материалы. "Поскольку департамент разведки и расследований действует независимо, руководство WADA не располагает подробной информацией, касающейся этого расследования, которое на данный момент продолжается. Однако оно будет проинформировано, как только будут получены конкретные результаты или когда потребуется предпринять дальнейшие действия", - говорится в ответе WADA.
В феврале Логинова заявила РИА Новости о готовности обратиться в суд с иском о клевете. Она отметила, что во время Олимпийских игр 2014 года отвечала за образовательную программу и была членом команды WADA. Глава РУСАДА добавила, что все факты ее деятельности в период подготовки и проведения соревнований в Сочи известны представителям WADA, а также другим привлекаемым к Олимпиаде сотрудникам из антидопинговых агентств других стран.
СочиВероника Логинова (РУСАДА)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДА
 
