Путин встретится с президентом Сейшельских островов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, планируется обсуждение сотрудничества и региональной проблематики, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также международной и региональной проблематики.