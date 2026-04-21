Путин встретится с президентом Сейшельских островов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, планируется обсуждение сотрудничества и региональной проблематики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго апреля в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также международной и региональной проблематики.
