"Ростех" успешно испытал вертолет Ми-171А3 в условиях низких температур

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-171А3 прошел дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии при морозах до –50 градусов Цельсия.
- Результаты испытаний подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех".
Ростех передал Минобороны партию истребителей Су-35С
17 апреля, 11:04
Результаты испытаний были направлены в Росавиацию для внесения изменений в сертификационную документацию, и специалисты подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур, отметили в "Ростехе".
"Специалисты холдинга "Вертолеты России" провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения", – рассказали там.
Ми-171А3 – многоцелевой вертолет для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций, поисково-спасательных работ и полетов на буровые платформы. Он оснащен системой аварийного приводнения и стойким к авариям фюзеляжем.
В марте вертолет был сертифицирован в импортозамещенном облике, в том числе была одобрена конфигурация машины для полетов над большой водной поверхностью.
"Ростех" начал испытания фильтров "Подорожник"
17 апреля, 08:52