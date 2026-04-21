Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" успешно испытал вертолет Ми-171А3 в условиях низких температур
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 21.04.2026 (обновлено: 08:27 21.04.2026)
"Ростех" успешно испытал вертолет Ми-171А3 в условиях низких температур

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС
Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-171 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вертолет Ми-171А3 прошел дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии при морозах до –50 градусов Цельсия.
  • Результаты испытаний подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-171А3 завершил дополнительные испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, сообщила корпорация "Ростех".
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" завершил дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур. Машина выполнила полеты в Якутии, при морозах до -50 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.
Результаты испытаний были направлены в Росавиацию для внесения изменений в сертификационную документацию, и специалисты подтвердили стабильную работу систем вертолета и возможность его взлета и посадки в условиях экстремально низких температур, отметили в "Ростехе".
"Специалисты холдинга "Вертолеты России" провели 66 полетов и 22 наземные гонки в условиях экстремальных морозов Якутии. Такие испытания подтверждают характеристики машины и позволяют расширить температурный диапазон ее применения", – рассказали там.
Ми-171А3 – многоцелевой вертолет для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций, поисково-спасательных работ и полетов на буровые платформы. Он оснащен системой аварийного приводнения и стойким к авариям фюзеляжем.
В марте вертолет был сертифицирован в импортозамещенном облике, в том числе была одобрена конфигурация машины для полетов над большой водной поверхностью.
РостехФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Вертолеты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала