Вэнс отменил визит в Пакистан для переговоров с Ираном, сообщает AP

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил свой визит в Исламабад для переговоров с Ираном, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали. Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что решение Тегерана об отказе участвовать в переговорах с США в среду является окончательным.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, как ожидалось, должен был возглавить американскую делегацию на переговорах в случае их продолжения, отменил поездку в Пакистан, сообщил американский чиновник", - пишет Associated Press.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.