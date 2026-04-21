Вембаньяма единогласно признали лучшим оборонительным игроком сезона в НБА

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Французский центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/26, сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети X.

Вембаньяма получил первые места от всех 100 участников голосования. Француз стал первым единогласным победителем голосования с момента учреждения этой награды в сезоне-1982/83.

В минувшем регулярном чемпионате Вембаньяма провел 64 матча, в среднем набирал 25 очков за игру, совершал 11,5 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.

Также 22-летний Вембаньяма стал самым молодым лучшим оборонительным игроком НБА в истории и первым баскетболистом с сезона-1991/92, который получил этот приз в течение трех первых сезонов в лиге. Тогда это удалось Дэвиду Робинсону, который также выступал за "Спёрс".