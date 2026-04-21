Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 71-й аэромобильной бригады ВСУ запретил оказывать медицинскую помощь боевикам, из-за чего в подразделениях растет число небоевых потерь.
- Военные вынуждены нести дежурство даже с высокой температурой.
ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Боевикам 71-й аэромобильной бригады ВСУ запретили оказывать медицинскую помощь, из-за чего они умирают, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В подразделениях <...> растет число небоевых потерь из-за отсутствия <...> помощи <...> страдающим простудными и инфекционными заболеваниями", — рассказал собеседник агентства.
Из-за запрета командира им приходится нести дежурство даже с температурой 39 градусов, добавил он.
Как рассказывали в силовых структурах в начале апреля, в некоторых подразделениях ВСУ пытаются имитировать отсутствие потерь личного состава. В 71-й аэромобильной бригаде они включают боевиков в списки без вести пропавших сразу же после выхода на позиции в Сумской области. В 425-м отдельном штурмовом полку уничтоженных военных записывают в дезертиры.
22 июня 2022, 17:18