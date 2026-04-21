В ВСУ выросло число небоевых потерь из-за инфекционных заболеваний
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 21.04.2026 (обновлено: 09:45 21.04.2026)
В ВСУ выросло число небоевых потерь из-за инфекционных заболеваний

РИА Новости: в 71-й бригаде ВСУ растут потери из-за инфекционных заболеваний

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 71-й аэромобильной бригады ВСУ запретил оказывать медицинскую помощь боевикам, из-за чего в подразделениях растет число небоевых потерь.
  • Военные вынуждены нести дежурство даже с высокой температурой.
ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Боевикам 71-й аэромобильной бригады ВСУ запретили оказывать медицинскую помощь, из-за чего они умирают, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В подразделениях <...> растет число небоевых потерь из-за отсутствия <...> помощи <...> страдающим простудными и инфекционными заболеваниями", — рассказал собеседник агентства.
Из-за запрета командира им приходится нести дежурство даже с температурой 39 градусов, добавил он.
Как рассказывали в силовых структурах в начале апреля, в некоторых подразделениях ВСУ пытаются имитировать отсутствие потерь личного состава. В 71-й аэромобильной бригаде они включают боевиков в списки без вести пропавших сразу же после выхода на позиции в Сумской области. В 425-м отдельном штурмовом полку уничтоженных военных записывают в дезертиры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
