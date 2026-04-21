ВСУ подорвали многоквартирный дом в Родинском, сообщили беженцы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ взорвали многоквартирный дом в Родинском с помощью противотанковой мины, погибли 11 человек.
- местный житель Александр Трасиух смог спасти двух человек из-под завалов разрушенного дома.
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ убили 11 человек, взорвав с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости беженцы Светлана и Александр Трасиух.
"Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало", - рассказали беженцы.
Александр добавил, что из-под завалов разрушенного дома он смог спасти двух человек.
Командующий группировкой войск "Центр" министерства обороны России Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское в ДНР.
