РИА Новости обнаружило могилу британского военного, погибшего на Украине - РИА Новости, 21.04.2026
02:15 21.04.2026
РИА Новости обнаружило могилу британского военного, погибшего на Украине

РИА Новости обнаружило могилу британца Джорджа Хили, погибшего на Украине

© РИА НовостиМогила кадрового британского военного Джорджа Хили, погибшего на Украине
Могила кадрового британского военного Джорджа Хили, погибшего на Украине - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости
Могила кадрового британского военного Джорджа Хили, погибшего на Украине . Архивное фото
  • РИА Новости обнаружило могилу офицера Джорджа Хили, который стал первым кадровым британским военным, чью смерть на Украине Лондон признал официально.
  • Британца захоронили недалеко от Оксфорда к западу от Лондона.
ДОРЧЕСТЕР-НА-ТЕМЗЕ (Великобритания), 21 апр - РИА Новости. РИА Новости обнаружило могилу офицера Джорджа Хили, который стал первым кадровым британским военным, чью смерть на Украине Лондон признал официально.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, британца захоронили недалеко от Оксфорда к западу от Лондона.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
6 февраля, 02:59
В декабре министерство обороны Великобритании сообщило о смерти капрала парашютно-десантного полка Хули. Якобы британец погиб во время наблюдения за испытаниями дрона-перехватчика ВСУ.
По информации британских СМИ, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. Кроме того, как сообщал полк, в котором числился британец, недавно Хули окончил боевой курс для командиров подразделений в пехотной школе в Бреконе. Ранее британец принимал участие в операциях в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
10 декабря 2025, 23:22
Как узнал корреспондент РИА Новости, родом британец из деревни Уорборо в 30 минутах езды от Оксфорда. Свежая могила Хули на окраине сельского кладбища резко отличается от соседних, уже заросших захоронений.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял РИА Новости, что британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием британского посольства. По его словам, "с учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права", британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Беженка рассказала, почему финские наемники едут на Украину
28 марта, 11:29
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине. При этом она отметила, что это не первая гибель британского военного на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре 2025 года заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Под Купянском ликвидировали бразильского наемника-трансвестита
7 марта, 16:53
 
