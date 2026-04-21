ДОРЧЕСТЕР-НА-ТЕМЗЕ (Великобритания), 21 апр - РИА Новости. РИА Новости обнаружило могилу офицера Джорджа Хили, который стал первым кадровым британским военным, чью смерть на Украине Лондон признал официально.

Как узнал корреспондент РИА Новости, родом британец из деревни Уорборо в 30 минутах езды от Оксфорда. Свежая могила Хули на окраине сельского кладбища резко отличается от соседних, уже заросших захоронений.