ДОРЧЕСТЕР-НА-ТЕМЗЕ (Великобритания), 21 апр - РИА Новости. РИА Новости обнаружило могилу офицера Джорджа Хили, который стал первым кадровым британским военным, чью смерть на Украине Лондон признал официально.
В декабре министерство обороны Великобритании сообщило о смерти капрала парашютно-десантного полка Хули. Якобы британец погиб во время наблюдения за испытаниями дрона-перехватчика ВСУ.
По информации британских СМИ, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. Кроме того, как сообщал полк, в котором числился британец, недавно Хули окончил боевой курс для командиров подразделений в пехотной школе в Бреконе. Ранее британец принимал участие в операциях в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
Как узнал корреспондент РИА Новости, родом британец из деревни Уорборо в 30 минутах езды от Оксфорда. Свежая могила Хули на окраине сельского кладбища резко отличается от соседних, уже заросших захоронений.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял РИА Новости, что британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием британского посольства. По его словам, "с учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права", британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине. При этом она отметила, что это не первая гибель британского военного на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре 2025 года заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.