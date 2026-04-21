В США сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта

Риттер считает, что возможность Украины и союзной ей Европы сопротивляться России заметно снизится в самое ближайшее время. Тем временем президент США, по словам эксперта, постарается представить любое мирное соглашение между Москвой и Киевом как собственный успех.

В начале апреля РИА Новости выяснило, что в подготовленном Белым домом проекте бюджета Соединенных Штатов на 2027 год нет положений о поддержке Украины. Так, в 92-страничном документе слово "Украина" не встречается ни разу. Американская администрация не предусмотрела помощь Киеву ни путем поставок вооружений и боеприпасов, ни в виде дополнительных финансовых траншей.