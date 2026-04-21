В Сумах и Запорожье прогремели взрывы.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и подконтрольном ВСУ Запорожье.
В начале ночи телеканал "Общественное" сообщил о звуках детонации в Запорожье. Позже в 1:41 мск стало известно об аналогичном инциденте в Сумах.
"В Запорожье прозвучал звук взрыва", — говорилось в Telegram-канале.
Позднее в течение нескольких минут телеканал неоднократно сообщал о новых сериях взрывов в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
