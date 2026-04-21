Постпред Киева при ООН потребовал от ЕС отдавать Украине по проценту ВВП

- Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от европейских союзников увеличить военную помощь Киеву до 1% от их ВВП.
- Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
ООН, 21 апр - РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от европейских союзников принять решение об увеличении объемов военной помощи Киеву до 1% от их ВВП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.