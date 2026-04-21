"Показали истинное лицо". Евросоюз предрекает Украине тяжелое будущее

© AP Photo Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Перспективы вступления в ЕС становятся для Украины все более туманными. Надежды на ускоренную процедуру нет — против даже главные союзники киевского режима. Почему возникли трудности — в материале РИА Новости.

Неоправдавшиеся надежды

На Кипре 23 апреля откроется трехдневный саммит ЕС. Хотя встреча считается неформальной, повестка традиционно насыщенная и проблемная. В немалой степени это касается взаимодействия с Киевом.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и ЕС в Брюсселе

Победа оппозиции на недавних парламентских выборах в Венгрии взбодрила киевские власти — именно Будапешт долгое время противодействовал поблажкам Украине со стороны Брюсселя. В частности, блокировал выделение денег и выступал против ускоренного принятия в ЕС.

Поэтому от кипрского саммита, на котором уже не будет уходящего венгерского премьера Виктора Орбана, многие ожидали именно детального обсуждения новых шагов навстречу Киеву.

Однако сейчас уже ясно: прорывов по этой теме ждать не стоит. Преемник Орбана Петер Мадьяр не спешит отменять прежние решения. Да и другие европейские игроки вовсе не ждут Украину с распростертыми объятиями.

Кто против льгот?

В частности, по данным источников издания Politico, представители по меньшей мере четырех стран — Германии, Нидерландов, Италии и Франции — на общих встречах незадолго до саммита не поддержали ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, одна из главных сторонниц киевского режима, хочет все оформить побыстрее. Даже если нет полного соответствия общепринятым требованиям по политическим и экономическим реформам, противодействию коррупции и так далее.

Но тут требуется консенсус. А такого даже близко нет. Поэтому глава ЕК предложила принимать решения в ЕС квалифицированным большинством (2/3 или 3/4 голосов). Парадокс в том, что для подобной реформы требуется… консенсус.

Глава польского МИД Радослав Сикорский на это тут же откликнулся: "Европейская комиссия выдвинула идею ускоренного вступления. Этого не произойдет. Украина должна выполнить все условия, как и мы".

Мотивы разные — результат один

У Сикорского свои мотивы. Тут и давние обиды на Брюссель, регулярно предъявляющий Варшаве претензии, и недовольство льготами для Киева — например, в сельском хозяйстве, от чего страдают польские фермеры, — и растущее раздражение от беженцев.

Но есть и более общие опасения. Принятие Украины в ЕС чревато наплывом дешевой рабочей силы, как это было в 2004-м, после присоединения как раз Польши и Венгрии. Тогда много было разговоров о "польском сантехнике", который готов работать за гроши. В Германии и Франции также боятся, что приток украинцев приведет к всплеску националистического популизма и, как следствие, укреплению правых сил.

Кроме того, Киев, получив место за общеевропейским столом, наверняка станет продвигать только собственную повестку и тормозить другие инициативы, как это делал до недавних пор Будапешт. А механизма исключения из ЕС нет.

Конечно, у главы ЕК есть и единомышленники — сторонники принятия Украины по "экспресс-программе". В частности, Дания и Швеция. Но пока процесс формально даже не стартовал и, учитывая позицию неформальных лидеров ЕС — Германии и Франции, — вряд ли это произойдет в ближайшее время.

Смена приоритетов

Крах европейских амбиций начинают осознавать и в Киеве. В частности, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко признался на днях: "На сегодня, давайте честно говорить, мы не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Евросоюза".

И назвал причины: проблемы с энергетикой, коммунальной сферой, прозрачностью расходования средств (то есть коррупция, про которую на Западе твердят постоянно).

И лишь Зеленского ничто не смущает. На фоне неприятных инсайдов из Европы он сообщил, что вступление в ЕС для Украины важнее, чем присоединение к НАТО. Хотя совсем недавно было наоборот: пятая статья Устава Североатлантического альянса о взаимной обороне была для Киева заветной мечтой.

Более того, по словам Зеленского, перспективы развития ЕС зависят исключительно от Киева. "Если ЕС хочет стать сильнее через сто лет, можно отложить вступление Украины на сто лет", — заявил глава режима.

Вряд ли эта риторика подействует на Запад. Или подействует, но не так, как хотел бы Зеленский: вызываемое им раздражение у некоторых европейских политиков лишь усилится.

К тому же есть вопросы поважнее. Например, потенциальная система собственной обороны, которая без участия Вашингтона потребует беспрецедентных для ЕС затрат, и в целом отношения с американцами — именно эти темы станут ключевыми на саммите НАТО в июле.