Рейтинг@Mail.ru
УГМК обыграл курское "Динамо" в матче финала чемпионата России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
18:56 21.04.2026 (обновлено: 19:24 21.04.2026)
УГМК обыграл курское "Динамо" в матче финала чемпионата России

Баскетболистки УГМК обыграл курское "Динамо" в матче финальной серии ЧР

© пресс-служба БК УГМКБаскетболистка УГМК
Баскетболистка УГМК - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© пресс-служба БК УГМК
Баскетболистка УГМК. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга на своем паркете обыграли курское "Динамо" во втором матче финальной серии чемпионата России.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14). Самой результативной баскетболисткой матча стала Дарья Репникова из "Динамо", набравшая 17 очков. В составе УГМК Мария Клюндикова оформила дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.
Третий матч серии до трех побед пройдет 25 апреля в Курске.
Баскетболистки УГМК - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Баскетболистки УГМК победили курское "Динамо" в матче финала ЧР
19 апреля, 17:09
 
БаскетболСпортЕкатеринбургКурскУГМКДинамо (Курск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала