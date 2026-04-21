УГМК обыграл курское "Динамо" в матче финала чемпионата России

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга на своем паркете обыграли курское "Динамо" во втором матче финальной серии чемпионата России.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 69:60 (15:17, 20:10, 22:19, 12:14). Самой результативной баскетболисткой матча стала Дарья Репникова из "Динамо", набравшая 17 очков. В составе УГМК Мария Клюндикова оформила дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.
Третий матч серии до трех побед пройдет 25 апреля в Курске.
Баскетболистки УГМК победили курское "Динамо" в матче финала ЧР
19 апреля, 17:09