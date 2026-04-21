Тюкавин может заиграть в любом европейском чемпионате, считает Бышовец - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
17:08 21.04.2026
Тюкавин может заиграть в любом европейском чемпионате, считает Бышовец

Бышовец: Тюкавин может реализовать себя в любом из ведущих чемпионатов Европы

Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин является талантливым футболистом, обладает хорошим сочетанием игровых качеств и способен раскрыться в любом из ведущих национальных чемпионатов Европы, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В его активе два гола в девяти матчах за сборную России. Форвард провел за "Динамо" 176 игр, забив 58 мячей.
"Я в свое время наблюдал в Новогорске за второй командой "Динамо", в которой играл Тюкавин. И Костя производил впечатление игрока хорошего уровня – за счет взаимодействия с партнерами, тонкости в понимании игры, видения развития атаки и ее завершающей точки. Должен сказать, что это хорошее сочетание игровых качеств. Как и его психологическая готовность, ведение борьбы, умение создать напряженность, реализация. Это талантливый парень. Ему может не хватить физической готовности, но Хвича Кварацхелия ведь играет в "ПСЖ", у него хорошие дриблинг и движение, устойчивый характер. Тюкавину можно уходить в зарубежный клуб", - сказал Бышовец.
"Но надо смотреть, куда идти. Андрей Шевченко играл в Италии в "Милане" и в Англии в "Челси", и это были два разных игрока. Многое зависит от личностных качеств футболиста – переносимости жизни в одиночестве, когда иногда ты оказываешься без поддержки, а также преодоления сложностей в коммуникациях. Бывает, что человек использует свои возможности на 100 процентов. А порой у человека есть талант, а реализовать свой талант очень сложно. Я думаю, что Тюкавин может хорошо проявить себя в любом из ведущих национальных чемпионатов Европы", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
Бышовец предложил оптимальный лимит на легионеров российском футболе
