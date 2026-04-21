Тюкавин может заиграть в любом европейском чемпионате, считает Бышовец

"Я в свое время наблюдал в Новогорске за второй командой "Динамо", в которой играл Тюкавин. И Костя производил впечатление игрока хорошего уровня – за счет взаимодействия с партнерами, тонкости в понимании игры, видения развития атаки и ее завершающей точки. Должен сказать, что это хорошее сочетание игровых качеств. Как и его психологическая готовность, ведение борьбы, умение создать напряженность, реализация. Это талантливый парень. Ему может не хватить физической готовности, но Хвича Кварацхелия ведь играет в "ПСЖ", у него хорошие дриблинг и движение, устойчивый характер. Тюкавину можно уходить в зарубежный клуб", - сказал Бышовец.

"Но надо смотреть, куда идти. Андрей Шевченко играл в Италии в "Милане" и в Англии в "Челси", и это были два разных игрока. Многое зависит от личностных качеств футболиста – переносимости жизни в одиночестве, когда иногда ты оказываешься без поддержки, а также преодоления сложностей в коммуникациях. Бывает, что человек использует свои возможности на 100 процентов. А порой у человека есть талант, а реализовать свой талант очень сложно. Я думаю, что Тюкавин может хорошо проявить себя в любом из ведущих национальных чемпионатов Европы", - подчеркнул собеседник агентства.