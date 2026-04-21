В Туапсе продолжают поиски тела девочки, чей дом был разрушен БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туапсе продолжаются поиски тела 14-летней девочки, погибшей при атаке БПЛА в ночь на 16 апреля.
- Поиски ведутся на территории пострадавшего жилого района и в лесу по верху домов.
- Останки девочки до сих пор не нашли, несмотря на то что завалы разрушенного дома разобраны до подвала.
КРАСНОДАР, 21 апр - РИА Новости. Поиски тела девочки, находившейся в частном доме в Туапсе во время атаки БПЛА ночью 16 апреля, будут продолжать до конечного результата, сообщили РИА Новости в управлении по делам ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа.
"Продолжаем поиски до конечного результата", - сообщил собеседник агентства.
Почти неделю в Туапсе продолжаются поиски тела 14-летней девочки, чей дом был разрушен в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. Завалы разрушенного дома разобрали до подвала, тело не нашли. Спасатели и волонтеры продолжают поиски на территории пострадавшего жилого района и в лесу по верху домов. В поисках участвуют отряды "Кубань Спас" и спасательной службы Туапсинского муниципального округа, военные, казаки, волонтеры. Школа операторов БПЛА проекта "Архангел" помогает вести поиски с воздуха с помощью дрона.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 апреля сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе в ночь на четверг погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Останки девочки на месте разрушенного частного дома, где та, со слов ее матери, находилась в момент атаки, до сих пор не найдены. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в краевой администрации.
