Житель Одессы рассказал, с чем может быть связан арест сотрудников ТЦК

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Задержания сотрудников территориального центра комплектования в Одессе может быть инсценировкой для успокоения населения или связано с местью со стороны Службы безопасности Украины из-за денег, сообщил РИА Новости житель Одессы.

Во вторник украинское издание " Страна.ua " сообщило, что в Одессе СБУ задержала группу сотрудников одного из районных военкоматов города, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Перед этим одесские онлайн-сообщества сообщали о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата.

Собеседник агентства пояснил, что задержания проходили в разных частях города — в районе Михайловской площади и Пересыпьского моста.

"Может быть, они не поделили деньги между собой, потому что СБУ тоже работает на "зелёного" ( Владимир Зеленский — ред.). То ли просто показуха для жителей, чтобы успокоить людей, потому что все в шоке от беспредела ТЦК. Надо же что-то скормить народу, что всё под контролем, что власть против беспредела, а потом их просто выпустят", — рассказал житель города.

Также он отметил, что сотрудники ТЦК могут задержать и отправить в зону боевых действий отцов многодетных семей, которые должны быть освобождены от мобилизации.