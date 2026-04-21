МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Задержания сотрудников территориального центра комплектования в Одессе может быть инсценировкой для успокоения населения или связано с местью со стороны Службы безопасности Украины из-за денег, сообщил РИА Новости житель Одессы.
Во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе СБУ задержала группу сотрудников одного из районных военкоматов города, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Перед этим одесские онлайн-сообщества сообщали о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата.
Собеседник агентства пояснил, что задержания проходили в разных частях города — в районе Михайловской площади и Пересыпьского моста.
"Может быть, они не поделили деньги между собой, потому что СБУ тоже работает на "зелёного" (Владимир Зеленский — ред.). То ли просто показуха для жителей, чтобы успокоить людей, потому что все в шоке от беспредела ТЦК. Надо же что-то скормить народу, что всё под контролем, что власть против беспредела, а потом их просто выпустят", — рассказал житель города.
Также он отметил, что сотрудники ТЦК могут задержать и отправить в зону боевых действий отцов многодетных семей, которые должны быть освобождены от мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
