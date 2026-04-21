Трусовой вообще реально обыграть Валиеву? Все расклады Русской ракеты

Если да, тогда чистое исполнение тройного акселя в короткой программе (в произвольной в нем мало смысла - особенно с учетом сокращения прыжковых элементов с 7 до 6) может помочь ей создать комфортный отрыв от конкуренток перед произвольной, где она почти наверняка зайдет на два четверных лутца.



Следующий сезон ожидается едва ли не самым ярким и представительным в российской женской одиночке за всю ее историю. Суммарное количество статусных ультрасишниц на квадратный метр, скорее всего, превысит все пределы. А это значит, что Александре - фигуристке, прославившейся именно за счет сложных прыжков - нужно повышать ставки, не уходя в минус.



Сейчас кажется, что тройной аксель может стать единственной возможностью на реальный успех. Второй тип четверного прыжка (вероятно тулуп или сальхов) пока не восстановлен, поэтому сейчас расклад таков. Тогда заигрывания с акселем из безрассудства, на котором Александра уже обжигалась, превращается в грамотный риск.