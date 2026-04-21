Трусовой вообще реально обыграть Валиеву? Все расклады Русской ракеты
17.03.2022
15:56 21.04.2026

Трусовой вообще реально обыграть Валиеву? Все расклады Русской ракеты

Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Александра Трусова готовится к новому сезону, где ее главной соперницей будет прежняя – Камила Валиева. РИА Новости рассказывает, что задумала вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 и какие козыри она предъявит.
В Трусову не верили?
Почему-то так сложилось, что в возвращение Александры публика не верила. Типичная логика фигурного катания - если человек уходит на паузу, то после не возвращается.
Но можно ли мерить логикой столь иррационального спортсмена? Александра давно уже возвела в правило, что если она чего-то хочет, она это получает. Пять четверных, замужество, пополнение в семействе, возобновление карьеры, восстановление тройного акселя... На шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке она впервые за много лет показала триксель. Попытку можно считать условной - выезд нечеткий. Но важно помнить - до этого она прыгала аксель более четырех лет назад. Тогда она еще не проиграла Олимпиаду, российские фигуристы спокойно катались на международных стартах, а одиночницы выходили во взрослые соревнования с 15 лет. Мир был другим.

Неизменным осталось лишь желание Трусовой рисковать. Даже когда в этом нет смысла. Если тройной аксель это часть стратегии на сезон, он и правда может показаться лишним. Даст ли он серьезное преимущество? Вопрос, уходящий корнями в то, как Александру воспримут судьи. Окажутся ли под впечатлением от ее возвращения так же, как это было с Камилой Валиевой.
Если да, тогда чистое исполнение тройного акселя в короткой программе (в произвольной в нем мало смысла - особенно с учетом сокращения прыжковых элементов с 7 до 6) может помочь ей создать комфортный отрыв от конкуренток перед произвольной, где она почти наверняка зайдет на два четверных лутца.

Следующий сезон ожидается едва ли не самым ярким и представительным в российской женской одиночке за всю ее историю. Суммарное количество статусных ультрасишниц на квадратный метр, скорее всего, превысит все пределы. А это значит, что Александре - фигуристке, прославившейся именно за счет сложных прыжков - нужно повышать ставки, не уходя в минус.

Сейчас кажется, что тройной аксель может стать единственной возможностью на реальный успех. Второй тип четверного прыжка (вероятно тулуп или сальхов) пока не восстановлен, поэтому сейчас расклад таков. Тогда заигрывания с акселем из безрассудства, на котором Александра уже обжигалась, превращается в грамотный риск.
Как возвращение сделать легендарным
Но вот над судейской лояльностью предстоит поработать. Александре, помимо всего доступного ей технического контента, необходимы классные программы. Без них даже самый топовый прыжковый набор не будет работать. Это осознают и штаб Этери Тутберидзе, и сама Трусова.

По этой причине были разговоры о том, что в работу может включиться французский хореограф Бенуа Ришо. В этом сезоне он снова был признан хореографом года по версии ISU, а количество его постановок на Олимпийских играх-2026 зашкаливало. Работа со столь модным и востребованным в мире специалистом могла бы открыть перед Трусовой множество дополнительных опций, в череде которых сама по себе качественная программа не стояла бы даже на втором-третьем месте. По данным РИА Новости, сборы француза привлекательны еще и тем, что на них приезжают ведущие иностранные судьи.

Но у Трусовой с Ришо что-то не сложилось. Вероятнее всего, постановщиком Александры станет Даниил Глейхенгауз при активном участии самой Этери Георгиевны. И в этом есть свои плюсы, ведь лучшие программы в карьере вице-чемпионки Пекина для нее делал именно этот тандем. Тутберидзе все еще нет равных в умении раскрыть сильные стороны спортсмена и адаптировать программы под получение максимальной прибыли от текущих правил.

Если Трусова всерьез рассчитывает на борьбу за высокие места, просто хорошего ей будет мало. Нужно выдающееся, и тогда возвращение станет легендарным.
