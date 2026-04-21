Трамп обсуждает отмену переговоров Вэнса с Ираном, сообщает WSJ

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждает отмену переговоров вице-президента США Джей Ди Вэнса с представителями Ирана в Исламабаде на фоне задержки запланированного вылета вице-президента в Пакистан, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Во вторник газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции. При этом, по информации издания, отменять поездку Вэнса пока не стали.
"Как сообщил один человек, президент Трамп в частном порядке обсуждает, не отменить ли вообще поездку (Вэнса - ред.), ссылаясь на нежелание Тегерана согласиться с его требованиям по вопросу обогащения урана", - пишет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.