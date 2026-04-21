Трамп пообещал Ирану невиданные проблемы в случае отказа от переговоров

03:27 21.04.2026
Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами при отказе от переговоров с США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран столкнется с невиданными проблемами в случае отказа от переговоров с Вашингтоном.
  • Американский лидер выразил надежду на то, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку.
ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в понедельник, что Иран столкнется с невиданными проблемами в том случае, если откажется от переговоров с Вашингтоном.
"Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами", - сказал Трамп в интервью радиожурналисту Джону Фредериксу.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента
02:34
Американский лидер выразил надежду на то, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку. Он также пообещал, что у Ирана в таком случае не будет ядерного оружия.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявил, что Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Трамп сообщил, когда США снимут блокаду с Ирана
Вчера, 18:10
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
