Трамп пообещал Ирану невиданные проблемы в случае отказа от переговоров

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в понедельник, что Иран столкнется с невиданными проблемами в том случае, если откажется от переговоров с Вашингтоном.
"Они будут вести переговоры, иначе им придется столкнуться с невиданными до сих пор проблемами", - сказал Трамп в интервью радиожурналисту Джону Фредериксу.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявил, что Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
