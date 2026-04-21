"С Трампом что-то не так": в США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Военные отказали Трампу в нанесении ядерного удара по Ирану, утверждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Один из докладов с совещания в Белом доме гласит, что Трамп хотел применить ядерное оружие. Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) встал и сказал: "Нет". <…> Так что в Вашингтоне происходят очень, очень странные вещи", — признался эксперт.
По его словам, такая непредсказуемая стратегия американского лидера лишь отдаляет перспективу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
«
"Знаете, с Трампом что-то не так. <…> Он утверждал, что Иран согласился, будет мир, сделка близка. Все это было манипуляцией на фондовом и товарном рынках. Но ничего из этого не было правдой", — заключил Джонсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
В ответ в субботу иранские ВВС вновь перекрыли Ормузский пролив из-за морской блокады со стороны Вашингтона.