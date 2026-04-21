Рейтинг@Mail.ru
"С Трампом что-то не так": в США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 21.04.2026
"С Трампом что-то не так": в США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: военные отказали Трампу в ядерном ударе по Ирану

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные отказали Трампу в нанесении ядерного удара по Ирану, утверждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
  • По его словам, непредсказуемая стратегия американского лидера лишь отдаляет перспективу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Военные отказали Трампу в нанесении ядерного удара по Ирану, утверждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Один из докладов с совещания в Белом доме гласит, что Трамп хотел применить ядерное оружие. Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) встал и сказал: "Нет". <…> Так что в Вашингтоне происходят очень, очень странные вещи", — признался эксперт.
По его словам, такая непредсказуемая стратегия американского лидера лишь отдаляет перспективу мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
"Знаете, с Трампом что-то не так. <…> Он утверждал, что Иран согласился, будет мир, сделка близка. Все это было манипуляцией на фондовом и товарном рынках. Но ничего из этого не было правдой", — заключил Джонсон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
В ответ в субботу иранские ВВС вновь перекрыли Ормузский пролив из-за морской блокады со стороны Вашингтона.
В миреИранСШАЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала