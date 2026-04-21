Рейтинг@Mail.ru
"Поражен, насколько он тупой": чемпион UFC прошелся по Махачеву и Царукяну - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:18 21.04.2026 (обновлено: 19:19 21.04.2026)
"Поражен, насколько он тупой": чемпион UFC прошелся по Махачеву и Царукяну

© Соцсети бойца ММАИлия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Соцсети бойца ММА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Грузинско-испанский боец смешанных единоборств (ММА), не знающий поражений чемпион UFC в легком весе Илия Топурия продолжает готовиться к грандиозному июньскому шоу в Белом доме, в главном событии которого он разделит клетку с Джастином Гэтжи (США), в настоящий момент владеющим временным поясом.
Впрочем, Топурия не сильно переживает из-за встречи в октагоне с американским нокаутером и уже смотрит андердогу за спину. На днях Матадор дал интервью журналисту Ариэлю Хельвани, в котором поговорил о двух потенциальных поединках, которые может предложить ему руководство лиги после первой защиты титула в легком весе.
Сначала Топурия в очередной раз провокационно высказался в адрес россиянина Ислама Махачева. Спортсмен уверен, что сможет заставить лучшего бойца лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) сдаться:
«

"Когда у меня появляется возможность с кем-то сразиться, всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы по-настоящему шокировать мир. Так что в случае с Исламом, чтобы шокировать мир, я должен его засабмитить. Вот что, на мой взгляд, произойдет: я переведу его на настил и поймаю на сабмишен. Все хороши, но я другой".

Куда жестче чемпион UFC в легком весе был после вопроса про соотечественника Ислама Армана Царукяна, который рвется навстречу титульному шансу. Топурия как бы намекает, что не согласен на поединок с россиянином армянского происхождения:
«
"Я реально поражен, насколько он тупой. Он похож на ребенка в плане мышления. Он чертовски тупой. Все, что я вижу о нем в интернете, — это полный позор. К черту Армана. Кому не плевать на него? Мне не нравится, когда люди притворяются богатыми и выставляют напоказ деньги. Ты настолько беден, что единственное, что у тебя есть, — это деньги. И ты тратишь деньги своего отца, а не свои. Чертов ребенок".
Но если бой все же произойдет, Топурия не сомневается в своей победе:
«
"Царукян не на моем уровне. Если мы пересечемся, я сломаю ему челюсть в первом раунде. Что он будет делать? Попытается перевести меня? Бро, пожалуйста, послушай меня: участвуй в своих борцовских турнирах, веди свои стримы, а когда придет момент, просто будь там, а я сделаю все остальное. Мелкий проныра".
ЕдиноборстваUFCИлия ТопурияИслам МахачевСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Арман Царукян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала