"Поражен, насколько он тупой": чемпион UFC прошелся по Махачеву и Царукяну

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Андрей Васильчин. Грузинско-испанский боец смешанных единоборств (ММА), не знающий поражений чемпион UFC в легком весе Илия Топурия продолжает готовиться к грандиозному июньскому шоу в Белом доме, в главном событии которого он разделит клетку с Джастином Гэтжи (США), в настоящий момент владеющим временным поясом.
Впрочем, Топурия не сильно переживает из-за встречи в октагоне с американским нокаутером и уже смотрит андердогу за спину. На днях Матадор дал интервью журналисту Ариэлю Хельвани, в котором поговорил о двух потенциальных поединках, которые может предложить ему руководство лиги после первой защиты титула в легком весе.
Сначала Топурия в очередной раз провокационно высказался в адрес россиянина Ислама Махачева. Спортсмен уверен, что сможет заставить лучшего бойца лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) сдаться:
"Когда у меня появляется возможность с кем-то сразиться, всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы по-настоящему шокировать мир. Так что в случае с Исламом, чтобы шокировать мир, я должен его засабмитить. Вот что, на мой взгляд, произойдет: я переведу его на настил и поймаю на сабмишен. Все хороши, но я другой".
Куда жестче чемпион UFC в легком весе был после вопроса про соотечественника Ислама Армана Царукяна, который рвется навстречу титульному шансу. Топурия как бы намекает, что не согласен на поединок с россиянином армянского происхождения:
"Я реально поражен, насколько он тупой. Он похож на ребенка в плане мышления. Он чертовски тупой. Все, что я вижу о нем в интернете, — это полный позор. К черту Армана. Кому не плевать на него? Мне не нравится, когда люди притворяются богатыми и выставляют напоказ деньги. Ты настолько беден, что единственное, что у тебя есть, — это деньги. И ты тратишь деньги своего отца, а не свои. Чертов ребенок".
Но если бой все же произойдет, Топурия не сомневается в своей победе:
"Царукян не на моем уровне. Если мы пересечемся, я сломаю ему челюсть в первом раунде. Что он будет делать? Попытается перевести меня? Бро, пожалуйста, послушай меня: участвуй в своих борцовских турнирах, веди свои стримы, а когда придет момент, просто будь там, а я сделаю все остальное. Мелкий проныра".