19:25 21.04.2026 (обновлено: 19:34 21.04.2026)
В Москве суд арестовал виновницу ДТП с двумя погибшими

В Москве суд арестовал женщину, устроившую ДТП, в котором погибли два человека

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАнна Владимирова в зале суда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Владимировой — виновницы ДТП на Садовом кольце.
  • В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
  • В результате ДТП погибли два человека, еще двое обращались за медицинской помощью.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Владимировой — виновницы массового ДТП на Садовом кольце, в результате которого погибли два человека, следует из картотеки судов общей юрисдикции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, настаивавшего на аресте фигурантки, и отправил фигурантку под стражу сроком на два месяца — до 21 июня.
В отношении Владимировой возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Установлено, что 20 апреля в 23.05 в районе дома №13 по Садово-Черногрязской улице произошло ДТП с участием восьми транспортных средств. Водитель Mercedes 1996 года рождения, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на гражданина, управлявшего элетровелосипедом, после чего столкнулась с припаркованным автомобилем, и, наехав на дорожное ограждение, иномарка совершила столкновение еще с пятью транспортными средствами", отмечается в релизе.
"В результате ДТП погибли два человека - велосипедист и пассажирка одного из транспортных средств. Два человека обращались за медицинской помощью", - добавили в главке.
Столичная прокуратура ранее сообщала, что пассажирка Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении.
