Суд в Улан-Удэ снял арест с активов миллиардера Зокина

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Республики Бурятия прекратил рассмотрение иска миноритарных участников добывающей компании "Байкалгеопром" о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Андрея Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной – в связи с отказом истцов от иска, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В связи с прекращением производства по делу суд отменил ранее принятые обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы исковых требований.

Суд в октябре наложил арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы бизнесмена, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено".

Зокин, в частности, указал, что совокупная стоимость долей его участия "только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований, предъявленных к Зокину".

Истец УК "Волга Нефть" подал жалобу на отмену обеспечительных мер, подчеркнув, что решение суда первой инстанции "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов".

Четвертый арбитражный апелляционный суд ( Чита ) в декабре жалобу истца удовлетворил и арест активов Зокина вернул.