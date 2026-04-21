Верховный суд использовал ИИ для подготовки разъяснений, сообщил судья

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект использовался в работе над проектом нового постановления пленума Верховного суда России о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству, сообщил судья ВС РФ Вячеслав Горшков.

Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова во вторник отправил проект нового постановления о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству на доработку в редакционную комиссию. Документ должен будет заменить предыдущее постановление по данному вопросу, которое было утверждено пленумом в 2008 году.

"Предлагаемый проект обновлен по отношению к постановлению пленума 2008 года более чем на 82%... При работе над постановлением использовался искусственный интеллект для сбора и обработки информации", - сказал Горшков на пленуме.

Он отметил, что разъяснения из действующего постановления пленума длительное время использовались судами при рассмотрения гражданских дел, доказывая свою востребованность.