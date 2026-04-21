Верховный суд использовал ИИ для подготовки разъяснений, сообщил судья

- Искусственный интеллект использовался в работе над проектом нового постановления пленума Верховного суда России о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству.
- Проект нового постановления отправлен на доработку в редакционную комиссию и должен заменить постановление, утвержденное в 2008 году.
- По словам судьи Вячеслава Горшкова, с момента принятия предыдущего постановления прошло более 17 лет, и за этот период в судебной системе произошли значительные изменения.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект использовался в работе над проектом нового постановления пленума Верховного суда России о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству, сообщил судья ВС РФ Вячеслав Горшков.
Пленум Верховного суда под руководством Игоря Краснова во вторник отправил проект нового постановления о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству на доработку в редакционную комиссию. Документ должен будет заменить предыдущее постановление по данному вопросу, которое было утверждено пленумом в 2008 году.
"Предлагаемый проект обновлен по отношению к постановлению пленума 2008 года более чем на 82%... При работе над постановлением использовался искусственный интеллект для сбора и обработки информации", - сказал Горшков на пленуме.
Он отметил, что разъяснения из действующего постановления пленума длительное время использовались судами при рассмотрения гражданских дел, доказывая свою востребованность.
"С момента принятия данного постановления прошло более 17 лет. В рамках судов общей юрисдикции был за этот период введен институт апелляция, утверждены апелляционные и кассационные суды, что также повлияло на порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции, в Гражданский процессуальный кодекс были внесены порядка 500 изменений", - пояснил судья.