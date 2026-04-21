Суд на Урале приговорил экс-редактора URA.RU к пяти годам колонии

08:54 21.04.2026 (обновлено: 11:56 21.04.2026)
Суд на Урале приговорил к 5 годам колонии экс-редактора URA.RU по делу о взятках

© РИА Новости / Ирина Семенова | Бывший редактора URA.RU Денис Аллаяров на оглашении приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. 21 апреля 2026
Бывший редактора URA.RU Денис Аллаяров на оглашении приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. 21 апреля 2026
Бывший редактора URA.RU Денис Аллаяров на оглашении приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. 21 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова к пяти годам колонии.
  • Денис Аллаяров признан виновным в покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова к пяти годам заключения по обвинению в покупке криминальных сводок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: признать Аллаярова Дениса Александровича виновным и приговорить его к пяти годам колонии общего режима", — огласила решение судья Юлия Меркулова.
К тому же суд приговорил его к запрету на журналистскую деятельность на четыре года. Он должен будет выплатить 1,2 миллиона рублей штрафа.
Гособвинение просило для Аллаярова пять лет колонии, штраф в 1,2 миллиона рублей и пятилетний запрет на издательскую и журналистскую деятельность.
Сам обвиняемый назвал такой срок суровым и признался, что растерян от требований прокурора. Он также заявил, что раскаивается. По его словам, криминальные сводки давали ему преимущество перед другими изданиями только в оперативности. Именно "безрассудное стремление к оперативности" и привело его на скамью подсудимых, объяснил он в последнем слове.
Как установило следствие, с мая 2024 по март 2025 года Аллаяров покупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей. Карпов, которому также предъявили обвинение, пошел на сделку со следствием и получил четыре года условно.
В течение всего процесса Аллаяров отрицал все обвинения, но на заседании перед прениями неожиданно признал вину.
