19:17 21.04.2026
Страны ЕС обучили 90 тысяч украинских военных с 2022 года, заявила Каллас

Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза обучили 90 тысяч украинских военнослужащих с февраля 2022 года, заявила Кая Каллас.
  • Она отметила, что ЕС остается крупнейшим сторонником Киева.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза обучили 90 тысяч украинских военнослужащих с февраля 2022 года, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
"ЕС остаётся крупнейшим сторонником Украины, помимо военной и финансовой поддержки, также наша миссия ЕС уже обучила более 90 000 украинских военнослужащих", - сказала она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Продажные головорезы": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
