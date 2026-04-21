Страны ЕС обучили 90 тысяч украинских военных с 2022 года, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза обучили 90 тысяч украинских военнослужащих с февраля 2022 года, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.