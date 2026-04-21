В США резко высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 21.04.2026
06:41 21.04.2026 (обновлено: 10:48 21.04.2026)
В США резко высказались об отношениях с Россией

Профессор Сакс: Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России через Украину.
  • По мнению Сакса, ряд европейских стран заняли жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе.
  • Пылая ненавистью к России, Запад просто не замечает своих преступных действий, добавил ученый
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Ряд европейских стран, подстрекаемых странами Прибалтики и Польшей, заняли чрезвычайно жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе. <…> Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно", — отметил ученый.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Станет жертвой": на Западе предупредили Украину о критической проблеме
Вчера, 05:40
По его мнению, пылая ненавистью к России, Запад просто не замечает своих преступных действий.
"Зачем указывать на соринку в чужом глазу, если в собственном бревно? Я считаю, что это применимо и к внешней политике. Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?"— задался вопросом Сакс.
В Кремле неоднократно предупреждали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как неоднократно пояснял Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Против России": на Западе отреагировали на заявление Лаврова
16 апреля, 07:02
 
