Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России через Украину.
- По мнению Сакса, ряд европейских стран заняли жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе.
- Пылая ненавистью к России, Запад просто не замечает своих преступных действий, добавил ученый
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России через Украину, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Ряд европейских стран, подстрекаемых странами Прибалтики и Польшей, заняли чрезвычайно жесткую идеологическую позицию по отношению к России, что нанесло огромный ущерб Европе. <…> Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают — это действительно ужасно", — отметил ученый.
По его мнению, пылая ненавистью к России, Запад просто не замечает своих преступных действий.
"Зачем указывать на соринку в чужом глазу, если в собственном бревно? Я считаю, что это применимо и к внешней политике. Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны?"— задался вопросом Сакс.
В Кремле неоднократно предупреждали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как неоднократно пояснял Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
