США начали передел рынка страхования военных рисков, заявил "Росконгресс" - РИА Новости, 21.04.2026
03:36 21.04.2026
© AP Photo / Emrah Gurel — Нефтяные танкеры в море
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США начали передел рынка страхования военных рисков, вытесняя частные компании с рынка страхования судов от военных рисков.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы могут начать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, а DFC будет предоставлять страховку от политических рисков и финансовые гарантии для стабилизации морской торговли в регионе.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США вытесняют частные компании с рынка страхования судов от военных рисков, говорится в докладе "Росконгресса" "Страхование морских перевозок: как США используют войну для передела рынка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы отмечают, что морские перевозки все чаще становятся целью военных и гибридных операций, в таких условиях страхование судов играет все более значимую роль для торговли. "Обеспечение судов страховкой имеет важное значение для возобновления движения нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Персидском заливе", - говорится в докладе.
"В то время как британская NorthStandard, Лондонский клуб взаимного страхования рисков на море (London P&I Club) и другие мировые страховщики приостановили страхование судов, курсирующих в иранских водах и Персидском заливе, Соединенные Штаты предложили покрытие рисков со стороны государства", - добавляется там.
Так, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно‑морские силы могут начать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, а американская госкорпорация по финансированию международного развития (International Development Finance Corporation, DFC) будет предоставлять "по очень разумной цене" страховку от политических рисков и финансовые гарантии для стабилизации морской торговли в регионе.
"Обещание президента США Дональда Трампа обеспечить страховку и военное сопровождение судов меняет расклад сил на страховом рынке и формирует новый порядок в мировой торговле", - уверены эксперты.
Они отмечают, что сейчас на этом рынке существует несколько категорий поставщиков услуг. Первые – это частные страховщики, большинство из которых базируются в трех страховых центрах: в Лондоне, на Бермудских островах и в США.
Вторые – это государственные поставщики, в основном это национальные кредитно‑экспортные агентства. При этом государственные организации обладают значительным преимуществом в предоставлении услуг страхования от политических рисков, и они вытесняют частных страховщиков из "зон высокой турбулентности".
"Новая программа морского страхования DFC отражает более широкую стратегию использования коммерческих инструментов для реализации внешней политики Белого дома и продвижения стратегических интересов США", - отмечается в докладе. Эта программа, по мнению экспертов, существенно меняет расклад на рынке.
"Одновременно с повышением уровня риска через санкционные ограничения и физическое воздействие, включая атаки дронов и удары по инфраструктуре, Вашингтон будет продавать судовладельцам страховое покрытие", - говорят аналитики.
"Происходит монетизация нестабильности: чем опаснее маршрут, тем выше стоимость страховки, необходимой для его прохождения. Контроль над механизмами страхования, особенно от политических и военных рисков, фактически позволит определять, какие грузы и под каким флагом могут быть перевезены", - указывают они.
